EU: Spustiti tenzije i vratiti se dijalogu

U Briselu, iako to nije bila tema redovnog skupa ministara spoljnih poslova, nije bilo moguće da se zaobidju zbivanja oko voza i nove tenzije na relaciji Beograd-Priština. Poziva se na dijalog kao jedini put rješavanja problema, implementaciju već postignutih sporazuma i jasnu želju lidera obje strane da nastave sa procesom koji bi trebao da donese korist svima.

Sada je važno spustiti tenzije, vratiti se dijalogu i uzdržati od koraka koji bi mogli da dovedu u pitanje već postignuto, poruka je koju dijele evropski ministri, kao i visoka predstavnica EU Federika Mogerini.

"Lično sam ne samo pratila situaciju sa vozom, već sam i bila u kontaktu sa premijerom Vučićem, izuzetno zabrinuta da bi situacija mogla lako da eskalira. Moja poruka za obje strane je da izbjegnu to i pokušaju da smire i akcije i retoriku i da dijalogom dodju do rješenja za obje strane. Ne toliko za institucije već za obične ljude, jer koraci koje smo zajedno sa Beogradom i Prištinom preduzeli su na neki način istorijski, jer smo uspjeli toliko mnogo i tako daleko da pokrenemo evropske perspektive za cijeli region, zahvaljući i tome što smo toliko napredovali u dijalogu izmedju Beograda i Prištine. To ponekad traži političku hrabrost, liderstvo, političku viziju. Pitanje o perspektivama dijaloga treba prvo postaviti u Beogradu ili u Prištini, ali ono što vidim na obje strane je odlučnost da se nastavi, za mene je važno da se nastavi sa procesom u korist gradjana i da se postignuti sporazumi primjene na terenu i to na obje strane. Tu nekad znači donošenje teških odluka, ali to je izbor sa željom za dobrobit obje strane. Tenzije su još uvijek visoke, to vidimo stalno, ali znatan je i rad i odlučnost kakvu vidimo."

Visoka predstavnica je pohvalila liderstvo srpskog premijera u teškim trenucima i njregovu opredjeljenost dijalogu, koji je i za slovačkog ministra, doskorašnjeg predsjedavajućeg Savjeta ministara EU Miroslava Lajčaka, jedino mjesto gdje se mogu rješavati problemi.

"I za Srbiju i Kosovo je pravi put da iskoriste potencijal dijaloga i da ga nastave. Moja poruka političarima je da izbjegavaju aktivnosti i izjave koje bi mogle da pogoršaju situaciju u regionu i odnose izmedju partnera. Znamo da je situacija stabilna, ali i osjetljiva, posebno kada je riječ o odredjenim pitanjima i zato je veoma važna odgovornost na svim stranama."

Sličan poziv je uputio i komesar Johanes Han, komentarišući najave moguće upotrebe vojske...

"Pozivam Srbiju i Kosovo da ne dovode u opasnost već postignuto tokom dijaloga. Treba da gledaju naprijed,a ne unazad."

Na pitanje da li predsjednik Srbije gleda unazad umjesto naprijed, Han je odgovorio:

"Svi koji ne gledaju naprijed, gledaju unazad."