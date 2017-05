EU: Ako napreduje vladavina prava, napredovaće i pregovori sa Srbijom

Na današnjoj konferenciji "Pregovori o pristupanju - novi kontekst" evropski zvaničnici su ukazali na značaj poglavlja 23 i 24 i vladavine prava u daljim pregovorima Srbije o pristupanju. Osnovna poruka je da brzina pristupa i samih pregovora u najvećoj meri zavise od unapređenja vladavine prava.

EU je i dalje opredeljena za proširenje, evropski lideri su jasno poručili da su vrata otvorena i da brzina zavisi isključivo od brzine reformi ovde, u zemlji, izjavio je vršilac dužnosti šefa Delegacije EU u Beogradu Oskar Benedikt. Na konferenciji o pristupanju EU, on je ocenio da Vlada Srbije treba da se fokusira na vladavinu prava, jer je to važno za mnoge stvari - od investicija, do pravne sigurnosti građana.

"Vladavina prava će odrediti prosečnu brzinu pregovora. To znači da ako nema napretka u poglavljima 23 i 24, čuvenim poglavljima o kojima se toliko priča, da će biti sporiji napredak i u ostalim poglavljima", kaže Benedikt.

Govoreći o vladavini prava kao ključnom elementu pregovoračkog procesa, nemački ambasador u Beogradu je rekao da su u Srbiji neki koraci preduzeti i da je, primera radi, poboljšana efikasnost pravosuđa, ocenio je Aksel Ditman.

"Ali ima još puno reformi koje treba da budu sprovedene, kao što su jačanje nezavisnosti sudstva i tužilaštva, pitanje ustavnih promena radi povećanja aktivnosti u borbi protiv korupcije kroz jačanje antikorupcione agencije, ili obezbeđivanje slobode izražavanja i medija".

Šefica Pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević je rekla da je Beograd svestan značaja oblasti vladavine prava, koja se nalazi ne samo u poglavljima 23 i 24, već i u gotovo svim ostalim pregovaračkim poglavljima. Bivši šef Pregovaračkog tima za pristupanje Slovenije EU Janez Potočnik je naveo da Unija sebi ne može priuštiti prijem institucionalno slabih država i dodao da u EU postoji skepticizam u vezi sa proširenjem zbog ekonomske i izbegličke krize, ali i korupcije i siromaštva u zemljama Zapadnog Balkana.