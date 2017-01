Eksplozija u S. Mitrovici, nema povređenih

Nepoznate osobe bacile su sinoć u severnoj Mitrovici bombu na objekat u kome se nalaze kancelarije Vlade Kosova i hotel “Saša”. Povređenih nije bilo, ali je pričinjena materijalna šteta.

U trenutku eksplozije sinoć oko 20 sati u ovom objektu je bilo desetak ljudi. Po rečima vlasnika objekta Saše Dedovića ljudskih žrtava nije bilo zahvaljujući, kako kaže, foliji koja se nalazi između prozorskog stakla, koju geleri bombe nisu mogli da probiju .

“Na svu sreću niko nije povređen. U restoranu je bilo desetak gostiju, bio sam i ja, moja majka, supruga i dvoje dece. Bila su tu u dvojica policijaca koji obezbeđuju objekat I njihovi životi su bili ugroženi”, rekao je Dedović.

Ovo je drugi napad u poslednje dve nedelje na ovaj objekat, 28. decembra prošle godine bačena je ručna bomba koja nije eksplodirala.

Bomba je prvi put bačena istog dana kada je kosovska ministarka za dijalog sa Beogradom Edita Tahiri u ovom objektu otvorila kancelarije Vlade Kosova u kojima će raditi službenici 15 kosovskih minitarstava i nekoliko vladinih agencija.

Dedović smatra da nije uradio ništa loše niti protivno politici Srbije i Srba time što je izdao deo objekta Vladi Kosova, jer je to kako kaže u skladu sa Briselskim sporazumom koji su Beograd i Priština postigli još 2013. godine i da je sa time bio upoznat i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije. .

“Time sam se i vodio kad sam izdao deo lokala za te kancelarije i tu je zaposleno 108 ljudi srpske nacionalnosti i to mladih ludi. Ukupno na severu Kosova je 200 ljudi zaposleno tim briselskim dogovorom. Oni su bili na kurs u Vučitrnu gde su se osposobili za poslovanje. Ja ne razumem o čemu se tu radi, ako tu rade mladi ljudi srpske nacionalnosti, gde je tu greška?” , kaže Dedović.

Željko Bojić šef operative u policijskoj stanici u Severnoj Mitrovici u telefonskoj izjavi za Glas Amerike kaže policija ovaj napad tretira kao napad na hotel, a ne na kancelarije Vlade Kosova, jer je kako je kazao, materijalna šteta pričinjena na deo objekta gde se nalazi hotel. Po rečima Bojića istraga je u toku, a motiv napada je još uvek nepoznat.

Međutim Saša Dedović za Glas Amerike kaže da je motiv oba napada upravo taj što se u njegovom objektu nalaze kancelarije Vlade Kosova.

“Jedan od motiva je i poseta Edite Tahiri ovom objektu. Ona je htela da kaže da su oni to sve završili, međutim to nije tačno, Kancelarija za Kosovo i Metohiju je sve to završila”, ističe Dedović.

Ovaj kao i prethodni napad na objekat Saše Dedovića nije osudio niko od kosovskih, ali ni srpskih predstavnika.