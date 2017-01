Prva tužba protiv predsednika Trampa

Samo tri dana pošto je preuzeo predsednički položaj Donald Tramp se suočava sa prvim pravnim izazovom upućenim njegovoj administraciji.

Organizacija pod nazivom "Građani za odgovornost i etiku u Vašingtonu" (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington) ili skraćeno CREW, podnela je tužbu u Njujorku, optužujući predsednika da zbog svojih brojnih biznisa i poslovne imovine krši jednu obskurnu klauzulu američkog Ustava.

Tramp je brzo odbacio taj potez, rekavši da je tužba "potpuno bez osnova". Slučaj se zasniva na ustavnoj "klauzuli o prihodima", prema kojoj strane sile i vlade ne mogu da daju novac ili poklone predsedniku, a da to prethodno ne odobri Kongres.

Prema pisanju dnevnika "Njujork tajms", koji je juče prvi objavio tu priču, u tužbi se ne traži novčana nadoknada, već se od suda traži da spreči predsednika da prima novac od stranih "entiteta".