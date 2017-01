Trampov budući kabinet - od generala do milijardera

Novoizabrani predsednik Donald Tramp imenovao je rekordan broj generala i milijardera na položaje u svom budućem kabinetu. Imenovanje biznismena odraz je Trampovog uvjerenja da lideri u trgovini i industriji mogu da donesu veću korist Amerikancima nego karijerne diplomate i političari. Međutim, sastav nove administracije izazvao je čuđenje na Kapitol hilu i drugdje.

Donald Tramp je na položaje u svom užem kabinetu imenovao najmanje tri generala, među kojima i Džejmsa Matisa, koji je kandidat za šefa Pentagona. Matis je dobro poznat zakonodavcima na Kapitol hilu.

“Da li pokazujemo odlučno liderstvo ili nesposobnost?”

Za visoke pozicije je kandidovano i pet bogatih investitora i korporativnih direktora, među kojima je i izvršni direktor “Ekson mobila” Reks Tilerson, koji je nominovan za državnog sekretara.

“Reks će biti snažan zagovornik američkih interesa širom svijeta”, poručio je Tramp.

Međutim, zastupanje državnih interesa je dužnost koju je Tilerson, kao lider naftne industrije, odbacivao.

“Bez obzira da li je riječ o Rusiji ili Jemenu, ili bilo gdje, Bliskom istoku – ja nisam ovdje da zastupam interese američke vlade, da ih branim ili kritikujem. To nije ono što ja radim. Ja sam biznismen”.

“Zabrinjava me, već sam broj generala i milijardera među kandidatima Donalda Trampa za položaje u kabinetu”, istakao je demokrata Kris Kuns, član Spoljnopolitičkog odbora u Senatu i dodao:

“Donald Tramp će biti prvi američki predsjednik u istoriji naše nacije, koji nije prethodno bio u javnoj službi, ili kao izabrani zvaničnik ili u vojsci. Zbog toga mora da se okruži ljudima koji razumiju snagu američke civilne službe”.

Predsjednik Dvajt Ajzenhauer je 1961. godine upozorio na iste snage koje će imati istaknutu poziciju u Trampovoj administraciji.

“Moramo da se pazimo neovlašćenog uticaja, bilo traženog ili ne, vojno-industrijskog kompleksa”.

Tramp poručuje da nema razloga za strah.

“U procesu smo sastavljanja jednog od velikih kabineta, svakako onog sa najvišim koeficijentom inteligencije”.

Republikanski zakonodavci, za sada, uglavnom podržavaju Trampove kandidate.

“General Matis je izuzetan izbor za sekretara za odbranu. Optimista sam da će predsjednik imati dobar tim za nacionalnu bezbjednost, u svim aspektima”, naveo je lider republikanske većine u Senatu Mič Mekonel.

“To je korporativna Bijela kuća. Izabrali smo izvršnog direktora”, smatra analitičar Džon Hjudak i dodaje da Trampovi kandidati nisu iznenađenje, ali da bi mogli da dovedu do problema.

“Obično, kada general želi da se nešto uradi, to bude završeno. Isti slučaj je i sa izvršnim direktorom. Međutim, to ne mora da bude tačno u američkoj birokratiji. Članovi kabineta će veoma brzo da otkriju koliko je život drugačiji u Vašingtonu u poređenju sa onim koji su vodili do sada”.

Demokrate u Senatu nemaju dovoljno glasova da bi same blokirale potvrdu Trampovih kandidata, ali vrše pritisak na njih da objave sve podatke o svojim finansijama – uključujući i poreske izvještaje – što ni sam novoizabrani predsjednik još nije uradio.