Demokratski zakonodavci svedočili protiv Sešnsa

Činom neslaganja, kakav do sada nije viđen u istoriji rada američkog Senata, istaknuti afroamerički demokratski zakonodavci svedočili su u sredu protiveći se nominaciji svog kolege – republikanskog senator Džefa Sešnsa, koga je novoizabrani predsednik Tramp predložio za novog sekretara za pravosuđe. Demokratski senator Kori Buker iz Nju Džersija istakao je da će se od senator Sešnsa, ako bude izabran, zahtevati da traži pravdu za žene, jednaka prava za homoseksualce i transseksualce Amerike i da brani biračka prava – ali da njegova biografija nagoveštava da on to neće raditi.

Nešto kasnije, demokratski kongresmen Džon Luis, ikona pokreta za građanska prava, istakao je da je Amerika načinila veliki napredak prema jednakosti i pravdi, ali da predstoji još posla. “Nije bitno koliko se senator Sešns osmehuje, koliko se prijateljski ponaša. Americi je potreban neko ko će ustati i zauzeti se za ljude kojima je potrebna pomoć I nad kojima se vrši diskriminacija”, ocenio je Luis.

Republikanski senator Tom Koton iz Arkanzasa na Tviteru je Bukerovo svedočenje nazvao “sramnim kršenjem običaja u Senatu.” Buker je priznao da raskida sa senatskom tradicijom ali da će uvek izabrati svoju savest I zemlju iznad senatskih normi.

Ranije tokom dana, senatski odbor za pravosuđe saslušao je svedočenja niza Amerikanaca koji imaju specifičnu i veoma drugačiju perspektivu u odnosu na kandidata, dugogodišnjeg senator iz Alabame koji 1986. nije izabran za federalnog sudiju zbog optužbi za rasističku prošlost. Sešns je odlučno i u više navrata demantovao da gaji bilo kakve rasne predrasude tokom svog višečasovnog svedočenja pred senatskim odborom.