Darmanović: Geopolitička borba interesa na crnogorskom terenu

Ulazak Crne Gore u NATO je jedini razlog za spoljno mešanje u unutršanju političku situaciju u zemlji, izjavio je za Glas Amerike u Briselu Srđan Darmanović, ministar spoljnih poslova Crne Gore, koji se u ponedeljak obratio spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta. On posebno ističe pozitivnu ulogu Beograda i saradnju u istrazi koje su vlasti Crne Gore sprovele nakon pokušaja državnog udara u toj zemlji.

Ministar Darmanović ističe kako se još čeka na četiri države, među njima i SAD, da ratifikuju Protokol o pristupanju Crne Gore NATO, a kad je riječ o evropskim integracijama, Crna Gora je nesumnjiv regionalni lider, medjutim...

"Unutrašnje prilike su nešto drugačije, imamo izvjesnu političku krizu nakon parlamentarnih izbora, što je pomalo paradoksalno jer su izbori od svih relevantnig posmatračkih misija, prvenstveno od OEBS-a i Savjeta Evrope ocijenjeni kao izuzetno dobri, kao izbori koji su bili slobodni, pošteni i kompetitivni. Ali, suočili smo se do miješanja sa strane što je dovelo do, za sada, bojkota parlamenta od strane opozicije tako da predstoji da se te unutrašnje prilike u Crnoj Gori rješavaju na nacin koji će opoziciju vratiti u parlament i nastaviti se sa normalim političkim životom", kaže šef crnogorske diplomatije.

Glas Amerike: Pominje se Rusija i pripadnici njenih bezbjednosnih struktura da su imali aktivnu ulogu u tom pokušaju?

Darmanović: Naš specijalni tužilac se do sada jasno izrazio oko toga, još uvijek samo u medijima, mada do 15. aprila mora podići optužnicu ukoliko smatra da ima relevantne dokaze što, po njegovim nastupima, bi se reklo da je slučaj. On je bezi kakave dvojbe naglasio da su dva ruska obavještajca organizatori te akcije, predstavio je njihova imena i identitete. To je afera koja je pobudila pažnju u svijetu, ne samo kod nas jer se radi o do sada nezapamćenom pokušaju jedne treće strane da, pripremajući nasilje, vrši upliv u suverene stvari jedne zemlje koja je pri tome, de facto, zapravo nova članica NATO.

Glas Amerike: Da li je ulazak u NATO bio razlog tome?

Darmanović: Apsolutno, to je bio jedini razlog i ostaje jedini razlog. Naravno, nama je teško da zaključujemo do kojih nivoa odlučivanja u Rusiji je sezao ovaj pokušaj, da li se radilo o odlukama sa vrha ili se radilo o nekoj drugačijoj vrsti pokušaja, ali o tome da su pripadnici bezbjednosne zajednice te zemlje bili umiješani, specijani tužilac nema nikakve sumnje. Tako da je sada na našem terenu sada prisutna ta geopolitička borba interesa, jer Rusija koja je u velikoj mjeri u posljednje vrijeme nastupila kao jedna revizionistička sila, nastoji da na tom prostoru pronadje takodje svoj interes. Mi razumijemo rusko protivljenje širenju NATO, to je legitiman stav, medjutim, kao što što Rusija kao velika zemlja ima očigledno svoje nacionalne interese, i mi kao mala imamo takodje. A oni su definisani ne od juče, već od onoga dana kada su naši birači odlučili da obnove nezavisnost. Mi od toga ne možemo odustati.

Glas Amerike: Koliko vam zvanični Beograd pomaže konkretno u provodjenju istrage?

Darmanović: Srbija, zvanični Beograd, Vlada Srbije, premijer Vučić, su se u istrazi oko pokušaja državnog udara pokazali kao istinski susjedi i prijatelji. Uložili su veliki napor da rasvijetle to što se dešavalo na njihovoj teritoriji jer je njihova teritorija zloupotrijebljena za akcije protiv Crne Gore. Onoliko koliko su mogli, koliko su bili u prilici, koliko su djelovali, iako su djelovali pod izvjesnim pritiscima, može se reći da smo imali odličnu saradnju...