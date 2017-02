Danijelson: 65% trgovinske razmene Srbije sa EU

Generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o priključenju Kristijan Danijelson nalazi se u dvodnevnoj poseti Srbiji - tokom dana on je posetio Centar za prihvat migranata u Obrenovcu, Termoelektranu Nikola Tesla, a sa šeficom srpskog pregovaračkog tima Tanjom Miščević učestvovao je na tribini o odnosu Srbije i EU.

Srbija vrlo dobro integrisana u Evropsku uniju, najveći deo direktnih investicija u Srbiji dolazi iz zemalja EU, a uspešna ekonomija je važna jer omogućava bolje okruženje za sprovođenje reformi, izjavio je danas generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o priključenju Kristijan Danijelson tokom posete Beogradu.

Na tribini o Srbiji i Evropskoj uniji Danijelson je ocenio da je Evropska unija najbolja ponuda koje su zemlje ovog regiona ikada dobile:

"Dve trećine, tačnije 65 odsto trgovinske razmene Srbija ostvaruje sa zemljama EU. Takođe, najveći deo direktnih investicija je iz država članica EU. Od preostalih 35 odsto trgovinske razmene, Srbija 20 odsto ostvaruje sa ostalim zemljama regiona, a samo 10 odsto je trgovina sa državama kao što su Rusija i Kina."

Kako je rekla šefica Pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević svaka država regiona Zapadnog Balkana je prihvatila ponudu EU. Počinjeno da shvatamo ono što je i sama EU počela da zaboravlja - privlačnost evropskih integracija, rekla je Tanja Miščević:

"Umemo da koristimo i IPA sredstva, odnosno sredstva predpristupne pomoći - podsećam na godišnjem nivou bezmalo 200 miliona evra, pa tako od 2000. godine do danas. I tako se pomoć EU digla na preko 2,5 milijarde evra. A to je bespovratna pomoć, to su donacije koje su otiše u sektore izgradnje naših kapaciteta, naših institucija, ali infrastrukturne. I podsetiću na 2014. godinu i poplave."

Tokom današnje posete, Danijelson je obišao i prihvatni centar za migrante u Obrenovcu - tom prilikom on je ocenio da migranstka kriza nije samo problem Srbije i dodao da će EU nastaviti da finansijski pomaže Srbiju u vođenju centara za migrante.

A tokom posete Termoelektrani Nikola Tesla i razgovora sa ministrom energetike Aleksandrom Antićem, Danijelsom je podsetio da je EU od 2000. te godine do danas finansijski pomogla energetski sektor u Srbiji sa 500 miliona evra. Kao važan posao on je ocenio izgradnju gasnog interkonektora sa Bugarskom, kako bi Srbija imala mogućnost da gas dobija sa više strana i poboljša svoju energetsku bezbednost.