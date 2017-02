Da li je miješanje kad Moskva ocjenjuje šta su interesi CG?

Izjava portparola ruskog Ministarstva vanjskih poslova jedan je u nizu pokušaja sa zvaničnih ruskih adresa da se bez argumenata odgovori na naša saznanja da se Moskva kontiinuirano miješa u unutrašnja pitanja Crne Gore. To je posebno bilo izraženo u susret parlamentarnim izborima 16. oktobra i nema potrebe dokazivati tu nespornu činjenicu, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore.

"Istovremeno, na najvišim adresama u Moskvi primani su predstavnici crnogorskih opozicionih stranaka koje je zamjenik ministra vanjskih poslova Rusije podržao u ideji organizovanja antiustavnog referenduma o članstvu Crne Gore u NATO. Da li je to miješanje u unutrašnje stvari jedne suverene države? Kada portparol ruskog MID-a ocjenjuje šta su interesi naroda Crne Gore – da li je to miješanje u unutrašnje stvari suverene države? I konačno, kada opsežna tužilačka istraga povodom organizovanja terorističkog akta 16.oktobra dovede do imena dvojice ruskih državljana– da li je za Moskvu jedino prihvatljivo da Crna Gora ćuti o tome, ili bi u duhu „viševjekovne tradicije bliskih rusko -crnogorskih kontakata“, na koje s pravom ukazuje portparol MID-a, bilo logično da zvanični ruski organi sarađuju u istrazi kako bi se otkrila puna istina o ovom događaju?"

Vlada Crne Gore se do sada uzdržavala od zvaničnih komentara povodom pogoršanih odnosa sa Rusijom, piše u saopštenju.

"Ne želimo da probleme rješavamo na konferencijama za štampu niti u medijima. Otvoreni smo za razgovor sa zvaničnom Moskvom o svim pitanjima koja opterećuju naše odnose, na bazi argumenata i dobre volje da se nesporazumi prevaziđul ali i uvažavcanja prava svake zemlje da suvereno bira svoj put i vanjskopolitičke orijentacije. Umjesto dijaloga na koji pozivamo, u kontinuitetu iz Moskve stižu savjeti i instrukcije šta je u interesu Crne Gore i njenih građana. Na taj način se nanosi ozbiljna šteta crnogorsko-ruskim odnosima. Stoga pozivamo Ministartstvo vanjskih poslova Rusije na strpljenje i uzdržanost od neutemeljenih izjava", zaključuje se iz MVP.

Zaharova: Vlasti u CG vode antirusku informativnu kampanju

Moskva smatra da su tvrdnje o miješanju Rusije u unutrašnje stvari Crne Gore potpuno neosnovane, i da vlasti u Podgorici stoje iza antiruske informativne kampanje kada je riječ o situaciji u toj zemlji, izjavila je danas portparolka ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.

"Premijer Crne Gore Duško Marković nije izdržao a da se ne pridruži korišćenju teza koje se u posljednje vrijeme naširoko koriste u SAD i EU i optužio Moskvu i neke ruske specijalne službe u miješanje u unutrašnje stvari u toj zemlji (Crnoj Gori)", kazala je Zaharova na konferenciji za štampu.

Po njenim riječima, specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić je "otišao još dalje, pokušao je da razvije tu misao, pominjući prisustvo specijalnih snaga Federalne službe bezbjednosti na crnogorskoj teritoriji".

"Sve te izjave su apsolutno neosnovane, na žalost, njih objavljuju mediji, u principu bez uzimanja u obzir ruske pozicije. Ako se pozicija Rusije i pominje, to se čini usput, i naravno, neproporcionalno i informaciji koja se objavljuje", navela je Zaharova.