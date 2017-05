Severna Irska - jedna od tema "razvoda" Britanije i EU

Vanredni samit EU, održan proteklog vikenda i posvećen samo odlasku Velike Britanije, ostaće upamćen po rekrdno brzo postignutom dogovoru 27-ce oko principa pregovora sa Velikom Britanijom. Medjutim, niko ne zna koliko vremena će trebati da se sa Londonom dogovore sva otvorena pitanja, od prava gradjana koji žive sa obje strane buduće granice, do pitanja samih granica koje će se očito mijenjati. Ipak, jedno od graničnih pitanja, ono u vezi sa Sjevernom Irskom, je, bar za evropsku stranu, jasno - ukoliko to žele, Sjeverni Irci mogu ostati u Uniji nakon odlaska Velike Britanije.

Kažu da se to nikada do sada nije dogodilo i vjeruju da se nikada više neće ni dogoditi - lideri 27 evropskih država su za nepuna četiri minuta postigli dogovor o principima sa kojima će započeti pregovore o razvodu...

"Prije nego što se sa Britancima dogovorimo o budućim odnosima, moramo da postignemo napredak u pravima gradjana, finansijama i graničnom pitanju u Irskoj", istakao je predsjednik Evropskog vijeća, Donald Tusk.

Ništa od pobrojanog neće biti lako dogovoriti- samo o pravima gradjana postoji više od 25 različitih oblasti i potrebnih dogovora... O finansijama će tek da se lome koplja, dok pitanje granica, bar kada je riječ o Sjevernoj Irskoj, moguće da ide ka rješenju - ni Brisel ni London ne žele "čvrstu granicu" izmedju Sjeverne Irske i Republike Irske a, ukoliko se u Belfastu referendumom izjasne za ostanak u EU, i to će im biti omogućeno, jedan je od zaključaka vanrednog samita.

"Vrijednost današnje odluke je da ako se u budućnosti provede referendum u Sjevernoj Irskoj i ljudi referendumom se odluče za ostanak u EU i uz Republiku Irsku, da ne samo da će dvije vlade to i prepoznati, već će i Evrpsko vijeće potvrditi da je cijelo irsko ostrvo tada dio EU, bez potrebe da Sjeverna Irska ponovo aplicira za evropsko članstvo", poručio je irski premijer Enda Keni.

Zvanični pregovori o razvodu bi trebali da počnu čim se završe vanredni izbori u Velikoj Britaniji, tvrde - već 8. juna. A da oni neće biti ni kratki ni laki, potvrdila je i večera u Londonu predsjednika EK i britanske premijerke prošle sedmice. Nezvanično, bio je to razgovor " gluhih telefona", odakle je do medija dospjela i izjava briselskog gosta da Britanci žive u "drugoj galaksiji", dok on zvanično tvrdi:

"Bio je veoma konstruktivan sastanak, u prijateljskoj atmosferi. Sve je teklo dobro, ali u suštini mi imamo problem jer Britanci žele da odu, a to nije moguće uraditi tek tako. Zato moramo narednih mjeseci da razgovaramo o velikom broju pitanja. Ali, bilo je izvrsno...", kazao je Žan Klod Junker.