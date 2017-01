Bjelica: Ne mogu bez reprezentacije

U Vašingtonu su prošle nedelje gostovali Minesota Timbervulvsi za koje i ove sezone igra jedan od najboljih srpskih košarkaša Nemanja Bjelica. Posle utakmice, Bjelica je za Glas Amerike govorio o privikavanju na najjaču košarkašku ligu sveta, očekivanjima, planovima, ali i Evropskom prvenstvu, ovog leta, na kojem srpska reprezentacija ima velike ambicije.

Nemanja Bjelica kaže da mu je u drugoj NBA sezoni mnogo bolje nego u prvoj, pre svega jer se navikao na raspored i usvojio razmišljanje da je važno što pre zaboraviti utakmicu koja se završila, jer te već sutra ili prekosutra čeka nova. Minutaža mu se nije mnogo promenila u odnosu na debitantsku sezonu, baš kao ni uloga, ali je zadovoljan.



„Prihvatio sam ulogu... teško mi je nekad da igram, jednostavno kad čovek zna da može da igra lagano. Ja kad ne igram sa loptom drugačiji sam igrač, ali prihvatio sam ulogu koju mi je trener nametnuo i jednostvano trudim se da kad izađem na teren da odigram što bolje mogu i to je to“.



Od mladog tima Minesote bila su velika očekivanja pred početak sezone, ali kako izgleda, novi trener Tim Tibodo, poznat po insistiranju na odbrani, još nije uspeo da uspostavi odgovarajući sistem. Bjelica kaže da se oseća napredak:



„Počeli smo malo lošije sezonu, sad igramo bolje, ali opet imamo padove... jednostavno ne igramo dobro odbranu i nadam se da će se to promeniti u narednim utakmicama. Kao što sam već rekao sezona je duga, a dobra stvar je da osma ekipa ima možda dve tri pobede više od nas, tako da čak imamo šanse za plej-of ove godine. Jedno je sigurno, a to je da će ova ekipa u naredne tri četiri goine biti jedna od najboljih u ligi, imamo stvarno neverovatne igrače i mi koji ulazimo sa klupe treba da budemo motivisani. Jeste teško, ali čovek uvek treba da nađe motivaciju i želju... takmičimo se svako veče sa najboljim igračima na svetu i moramo da budemo spremni i fizički i mentalno“.

Kao neko ko je kao nosilac igre u jednoj od najboljih evropskih ekipa i nacionalnom timu svoje zemlje stigao u NBA u kasnim 20-im godinama, Bjelica savetuje onima koji žele da se okušaju u najjačoj ligi sveta - da ne oklevaju. U NBA treba doći što pre, kaže on.

„Pre svega igrač treba da bude zdrav, onda treba naporno da radi i treba dosta stvari da se poklopi. Ja prošle godine, bilo mi je teško da se naviknem, ali sam uspeo to da prebrodim, jer igrač kad dođe iz Evrope... nije da te ne poštuju, nego ruki si i nema veze koliko imaš godina, a bitno je i u koju ćeš ekipu da upadneš. Dosta toga treba da se otvori, naravno moraš da ostaneš fokusiran i da pronađeš način da treniraš, jer to je tvoj posao u stvari, ovde se to gleda kao posao i moraš da radiš jako i da budeš spreman“.

Za Bjelicu nema dileme, NBA je liga u kojoj želi da ostane.

„Imam ugovor još ovu i sledeću sezonu, tako da posle toga ćemo da vidimo šta i kako. Cilj mi je da ostanem u NBA, jer znam da pripadam ovde. Znam da svi očekuju od mene da ću da igram kao što sam igrao u Evropi, ali jednostavno ja sam to shvatio. Nervirao sam se prošle godine, ali sad sam shvatio da moram da radim neke nove stvari i mislim to ide dobro, ali kažem, ljudi su navikli da igram drugačije, a sad sam u nekoj drugoj ulozi, koju sam prihvatio, jer to je jedini način da ostaneš ovde. Samo moraš da budeš pozitivan“.

Bjelica je sve do prošlog leta bio nezamenljivi član repreznetacije Srbije, aktuelnog svetskog i olimpijskog vicešampiona. Igre u Riju pripustio je zbog povrede, ali planira da bude na raspolaganju selektoru Aleksandru Đorđeviću za predstojeće Evropsko prvenstvo.

„Ove godine sam video kako je... da je samo zdravlje najbitnije. Bilo mi je krivo mnogo i baš sam teško podneo što nisam mogao da pomognem saigračima, jer naš stručni štab i moji saigrači, mi najbolje znamo kako nam je svako leto... bukvalno provodiš dva tri meseca sa njima, odvojen si od porodice i kao da smo jedna familija. Naravno, tu sam... meni igranje za reprezentaciju predstavlja čast i zadovoljstvo. Jeste naporno, ali jednostavno navikao sam i ne mogu bez reprezentacije“.