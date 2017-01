Birači očekuju stvarne promene od Trampa

Posle dugotrajnih i spornih predsedničkih izbora, američki birači su dobili novog lidera kada je biznismen Donald Tramp položio danas zakletvu i postao 45. predsednik SAD. Novinari Glasa Amerike razgovarali su širom zemlje sa demokratama, republikancima, nezavisnim i imigrantima o njihovim nadanjima i njihovim strahovanjima povodom Trampovog predsedničkog mandata.

Hakumba u Kaliforniji, hiljadama kilometara udaljena od Vašingtona, u kojem je Donald Tramp položio zakletvu, ali najverovatnije mesto u kojem će njegovo obećanje o izgradnji zida na granici sa Meksikom, imati najveći uticaj.

“Ako pogledate trgovinske sporazume, oni su štetni za ekonomiju. Toliko poslova je premešteno u Meksiko, Kinu, druge zemlje, a onda ovde imate toliku nezaposlenost", kaže Trampov glasač Hair Karkamo.

Ali glasači ovde se pitaju da li je to previše za Donalda Trampa da preuzme.

“On se već trudi da kaže da će u narednih nekoliko meseci, 120 dana, da poništi Obamaker i sve ostalo i mislim da će završiti tako što će biti smenjen”, smatra demokrata Peti Majers Vajsman.

To je teško za bilo kog predsednika.

“Želeo bih da uradi sve što je rekao u kampanji, svako obećanje ali mislim realno, teško je da se to sprovede, za bilo koju osobu koja se kandidovala, teško je sve to sprovesti", ističe nezavisni glasač Petrik.

Osećaj iščekivanja dele i birači na drugoj strani zemlje, u državi Baraka Obame, Ilinoisu, gde neki birači misle da bi Tramp mogao da donese neku vrstu promena.

“Mislim da on neće trpeti ni jednu nelogičnost od stranih zemalja, bilo kada je u pitanju ISIS ili Rusija ili Kina ili bilo koja, on će imati veliku batinu", očekuje farmer Monti Vipl.

Iako, ima još mnogo toga da se sazna o njemu.

“Znate on je prilično nepoznat, dobro je poznat u oblasti biznisa ali šta će on da uradi u politici?”

Nepoznanice kojih je previše za ovog birača.

“Fabrički poslovi se neće vratiti i davati takvo obećanje je, mislim, smešno. Činjenica da on govori ponižavajuće o ženama je za mene veliki problem. Na kraju, ne mislim da će biti uspešan predsednik", smatra nezavisni glasač Rober Hesti.

A u srcu Pensilvanije, države koja je osigurala predsednički položaj za Donalda Trampa, demokrate žele najbolje za svoju zemlju, iako njihov kandidat nije pobedio.

“Očekujem najgore, trenutno zbog onoga što je govorio ali dajemo mu mogućnost da promeni to što je rekao i da dopre do svih građana" ,

Dok je dan inauguracije, vreme nade za lojalne republikance.

“Imam velika očekivanja od njega, kao i većina njegovih glasača. Bilo je mnogo politika usvojenih tokom poslednjih 8, 12, 16 godina koje su proširile ulogu vlade i mislim da ljudi žele da promene tu ulogu i stave akcenat na biznise i vlasnike biznisa”, kaže Aleks Šorb, republikanski glasač.

A za imigranta Janija Pripasa, nezavisnog glasača, biznismen koji je postao 45. Američki predsednik, ima pravu ličnost da Ameriku ponovo učini velikom:

“Taj momak, zna mnogo trikova. On je pametan, on je biznismen. I ako želi da učni nešto veliko za ovu zemlju, on će to učiniti.”