Obama o Čelsi Mening: Pravda je zadovoljena

Odlazeći američki predsednik Barak Obama je na poslednjoj konferenciji za novinare u Beloj kući branio odluku da skrati zatvorsku kaznu za bivšu analitičarku vojne obaveštajne službe, Čelsi Mening, koja je odala stotine hiljada vojnih dokumenata sajtu Vikiliks.

Obama je rekao da je Čelsi odslužila dužu zatvorsku kaznu od ostalih koji su osuđeni za slična krivična dela, da joj je suđeno i da je prihvatila odgovornost za svoje poteze.

“Uzimajući u obzir sve okolnosti, skraćivanje njene kazne je bilo u potpunosti adekvatno”, rekao je predsednik i dodao da smatra da je pravda zadovoljena.

Takođe je istakao da prilikom donošenja odluke o skraćivanju kazne nije uzimao u obzir osnivača Vikiliksa Džulijana Asanža koji je prošlog četvrtka poručio na Tviteru da će prihvatiti da bude izručen Sjedinjenim Državama, ako Mening bude oslobođena.

“Ne obraćam preveliku pažnju na tvitove gospodina Asanža”, rekao je predsednik. Mening je bila osuđena na 35 godina zatvora 2013. godine. Nakon Obamine odluke, biće oslobođena u maju.

Komentarišući svoju zaostavštinu kao prvi afroamerički predsednik, Obama je osporio navode da su se pogoršali rasni odnosi. Odbacio je i kao "lažnu vest" tvrdnje da postoji raspostranjena izborna prevara u Sjedinjenim Državama, koje se prema navodima demokrata koriste kao opravdanje za uvođenje ograničenja zbog kojih je Afroamerikancima otežano glasanje.

Obama brani spoljnopolitičke poteze

Komentarišući spoljnopolitička pitanja, Obama je upozorio da “ možda prolazi trenutak” za rešenje izraelsko-palestinskog sukoba koje predviđa postojanje dve države i da i dalje brine da je “status kvo” neodrživ u Izraelu.

Branio je i odluku da dozvoli da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvoji rezoluciju kojom se kritikuje Izrael zbog širenja jevrejskih naselja, ali i priznao da će njegov naslednik, Donald Tramp, možda imati drugačiji pristup.

"Ako nemate dve države, onda na neki način produžujete okupaciju", naveo je američki predsednik.

Obama je rekao da će tražiti od Trampa da ubedi Rusiju da smanji zalihe nuklearnog naoružanja, ističući da je on sam pokušao to da izdejstvuje u pregovorima sa ruskim predsednikom, ali da Putin to nije želeo da uradi.

Govoreći o ulozi Sjedinjenih Država u svetu, Obama je rekao da je uvođenje sankcija Rusiji, posle aneksije Krima, "dobar primer" ključne uloge koju Amerika ima. Takođe je pozvao novu administraciju da nastavi da sprečava velike zemlje da "maltretiraju" manje.

Odlazeći predsednik branio je i odluku administracije da ponovo uspostavi diplomatske odnose sa Kubom i da ukine politiku, koja je dozvoljavala Kubancima koji se domognu američkog tla da ostanu u zemlji i dobiju stalno prebivalište.

“To je dio starog načina razmišljanja koje nije imalo smisla u današnjim okolnostima, naročito kada se slobodnije putuje između dve zemlje”, rekao je Obama.

Planovi za budućnost, pohvale za medije

Najavio je i da posle napuštanja položaja planira da napiše knjigu i prikupi novac za svoju predsedničku biblioteku, te da u početku planira da izbegava dnevno komentarisanje političke situacije.

Međutim, naglasio je da neće ćutati ako Tramp bude pokušao da deportuje decu, čiji su roditelji ilegalno ušli u zemlju, a koje je zaštitio svojom uredbom.

Obama je na početku konferencije za novinare uputio reči podrške bivšem predsedniku Džordžu Bušu starijem i njegovoj suprugi Barbari, koji se nalaze u bolnici u Hjustonu u Teksasu. Bivši predsednik je na intenzivnoj nezi zbog problema sa disanjem, dok je bivša prva dama hospitalizovana zbog zdravstvenih problema povezanih sa prehladom.

Obama se na konferenciji za novinare zahvalio i medijima zato što rade svoj posao. Odlazeći predsjednik je naglasio da smatra da su izveštaji američkih medija fer i izbalansirani iako, kako je naveo, nije uvek bio srećan zbog onoga što je bilo napisano o njemu.

Mediji imaju važnu ulogu u američkoj demokratiji, poručio je Obama koji napušta položaj u petak posle osmogodišnjeg mandata u Beloj kući, u koju će se istog dana useliti njegov naslednik, budući 45. predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp.

Odlazeći predsednik rekao je da je proces tranzicije sa Trampovim timom bio "srdačan" i da je apelovao na Trampa da imenuje snažan tim savetnika zato što je reč o poslu "koji ne možeš da obavljaš sam."