Apelacioni sud SAD odbio zahtev Sekretrarijata za pravosuđe da vrati zabranu putovanja

Apelacioni sud SAD odbio je zahtev Trampove administracije da momentalno vrati uredbu predsednika Donalda Trampa o zabrani putovanja u SAD iz sedam većinski muslimanskih zemalja.

Deveti okružni sud za apelacije SAD u San Francisku zatražio je od Trampove administracije i države Vašington rano u nedelju da predoče više argumenata do ponedeljka popodne.

Pravni zastupnik Trampove administracije Noel Francisko tvrdi u vladinom obaveštenju izdatom u subotu uveče da je predsednička funkcija "široko imuna na sudsku kontrole", u vezi sa tim ko može ući ili ostati u zemlji.

Sekretarijat za pravosuđe podneo je žalbu u noći između subote i nedelje po vašingtonskom vremenu, kao odgovor na naredbu federalnog sudije o obustavljanju zabrane putovanja.

Žalba Sekretarijata za pravosuđe navodi da sudska naredba osporava odluku predsednika koja se tiče nacionalne bezbednosti i nanosi štetu janvosti sprečavajući sprovođenje Trampove uredbe.

Kritikovanje sudije

Satima nakon što je federalni sudija privremeno blokirao Trampovu uredbu, predsednik je izneo oštre kritike na račun sudije, upozoravajući da će ta odluka dozvoliti "mnogim vrlo lošim i opasnim ljudima da nagrnu u zemlju".

Trampova verbalna paljba ciljala je federalnog sudiju Džejmsa Robarta (69), poznavaoca prava iz severozapadne savezne države Vašington, poznate po konzervativnim pravnim gledištima. Robarta je na tu federalnu sudijsku poziciju postavio bivši predsednik Džordž V. Buš, 2004. godine.

"Do čega to naša zemlja dolazi kad sudija može da zaustavi zabranu putovanja koju je uvela Domovinska bezbednost i kad svako, čak i neko sa lošim namerama, može da uđe u SAD", tvitovao je Tramp. Ranije u subotu, on je nazvao Robartovu odluku "smešnom" i pozvao na njeno ukidanje.

Trampova uredba izazvala je haos unutar vladinih agencija i sudova, istovremeno izazivajući proteste u brojnim gradovima širom SAD i po inostranstvu. Takođe je dovela do otpuštanja vršiteljke dužnosti državnog tužioca Sali Jets, koja je odbila da brani predsedničku uredbu u bilo kom pravnom sporu.

Reakcija pogranične službe

U atmosferi predsednikovog nastupa i odgovora pravosuđa, američka carina i pogranična zaštita počele su da dozvoljavaju putnicima sa važećim vizama da ulaze u zemlju.

Stejt dipartment kasnije je potvrdio najnoviju politiku izdavanja viza i obećao da će obezbediti nove informacije što je pre moguće.

"Preokrenuli smo prethodni opoziv viza pod Uredbom 13769. Oni pojedinci sa vizama koje nismo fizički poništili mogu sada da putuju, ukoliko je viza važeća", rekao je zvaničnik. "Radimo u bliskoj saradnji sa Odelenjem za domovinsku bezbednosti i našin pravnim timovima".

Do subote kasno ujutro, nekoliko glavnih aviokompanija, uključujući Er Frans, Britiš ervejz i Emirejts počeli su da dozvoljavaju putnicima iz sedam zemalja navedenih u predsedničkoj uredbi da se ukrcavaju na avione koji lete za SAD.

Zbog neizvestnosti oko toga da li će Sekretarijat za pravosuđe odobriti privremeno zamrzavanje naredbe donete u petak, oni koji mogu da putuju momentalno su krenuli na letove.

Rula Oun, direktorka Arapsko-američke lige za građanska prava u Dirbornu, Mičigen, rekla je za AP u subotu da njena grupa pruža savete ljudima da požure sa ukrcavanjem na letove za SAD. "Govorimo im da se ukrcaju što je brže moguće", rekla je.

Ova grupa iz Mičigena takođe je podnela tužbu prošle nedelje protiv predsedničke uredbe.