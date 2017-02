Damjanović: Konsenzusom do referenduma o NATO

Poslanik Socijalističke narodne partije Crne Gore Aleksandar Damjanović ocijenio je da bi na ustavan način trebalo tražiti većinu u parlamentu koja bi podržala odluku o održavanju referenduma o crnogorskom članstvu u NATO-u. Damjanović, koji je uz političkog direktora Bošnjače stranke Sulja Mustafića, prisustvovao tradicionalnom molitvenom doručku u Vašingtonu, u razgovoru za Glas Amerike založio se i za dijalog opozicije i vlasti, te sudski i politički epilog, kako je naveo, afere državni udar.

Poslanik Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović je na Molitvenom doručku u Vašingtonu, kako kaže, bio jedini predstavnik crnogorskog parlamenta. Tradicionalnom događaju prisustvovao je u svijetlu velikih promjena u američkoj unutrašnjoj i spoljnoj politici koje je donijela administracija predsjednika Donalda Trampa, za koju se Damjanović nada da će imati i drugačiji odnos prema Balkanu.

“Jedan aktivan pristup Amerike, koja bi za razliku od ranijih administracija, mnogo bolje sagledavala probleme i posebnosti svake od država. Ja se nadam da će se zadržati taj neki nivo dobrih odnosa, da to što se Amerika okreće sebi, a što je najavio i predsjednik Tramp, mislim da to neće imati neke loše posljedice po Crnu Goru i region.”

U odnosima sa Sjedinjenim Državama, Crna Gora bi, smatra Damjanović, trebalo više da se usredsredi na izgradnju veza sa novom administracijom, a manje na ratifikaciju Protokola o pristupanju NATO-u.

“Ovo je nova administracija, novi pogled iz Amerike na Evropu i samim tim Crnu Goru, a ovaj dio koji se tiče ratifikacije protokola, on ide svojim tokom. Da li će do njega doći ili ne, kada će doći, to ne zavisi od Crne Gore i to treba jasno reći. To prije svega zavisi od dinamike rada Senata i od toga da li ima li kakvih dogovora mimo onoga što mi u ovom trenutku znamo. “

Crnogorsko članstvo u Alijansi ima snažnu dvostranačku podršku u američkom Senatu, koji je trenutno fokusiran na potvrdu nominacija predsjednika Donalda Trampa za položaje u novom kabinetu. Damjanović kaže da bi u Crnoj Gori, odluku o o pridruženju NATO-u trebalo bi da donesu građani na referendumu, shodno Ustavu.

“Čini mi se da je najbolja varijanta da poslanici parlamenta, koji smatraju da tako treba, mislim da Ustav traži 25 poslanika, predlože odluku o referendumu parlamentu i da pokušamo da dođemo da konsenzusa da se tako važna odluka donese na referendumu. Ako se bude donijela u parlamentu, tijesnom većinom, mislim da ona ne može biti od koristi Crnoj Gori.”

Crnogorska vlast insistira na tome da se odluka o članstvu donese u parlamentu. Dio opozicije, poslije susreta sa zvaničnicima u Rusiji, koja se oštro protivi proširenju NATO-a, najavljuje takozvani alternativni referendum. Damjanović smatra da treba djelovati u ustavnim okvirima.

“Kolege koje su to predložile, nadam se da će taj svoj prijedlog dostaviti ostalim partijama, onima koji su u parlamentu i onima koji su van njega. Možemo da razgovaramo o tome, ali hajde da prije toga iscrpimo mogućnosti da na jedan ustavan način tražimo većinu u parlamentu koja će podržati odluku o referendumu.”

U međuvremenu, kako ističe poslanik SNP-a, neophodan je dijalog vlasti i opozicije, na koji je ranije pozivao i zvanični Vašington, te rasplet afere državnog udara.

"Mislim da je vrijeme da se da epilog izbornog dana i da se pokuša naći model gdje bi opozicija dobila satisfakciju time da se sve neke sumnje u to da je organizovan državni udar otklone ili, ako postoje neke stvari koje mi ne znamo, da se to potvrdi i jasno kaže."

Naš sagovornik ocjenjuje i da se polako ide u pravcu održavanja novih parlmanetarnih izbora naredne godine, zajedno sa redovnim predsjedničkim i lokalnim. Ovo je prilika da se, kako zaključuje, postigne dogovor o održavanju izbora pod uslovima koji bi bili prihvatljivi za sve.