Nordenman: Evropa i SAD još nisu na istoj stranici

Evropljani su dobro shvatili ranije poruke, najviših američkih zvaničnika, koje su im prenete još početkom godine - da bezbednosna potpora Vašingtona ima svoju cenu, kaže Magnus Nordenman, analitičar uticajnog vašingtonskog Atlantskog saveta.

Drugim rečima, NATO članice bi trebale da povećaju svoje učešće u troškovima NATO-a, ističe on:

“Evropljani su čuli dobre poruke, ali i opomene od strane Džima Matisa, Reksa Tilersona i potpredsednika Majka Pensa. Međutim, predsednikov glas je presudan. Oni od njega čekaju da SAD nastave da pružaju čvrstu podršku NATO-u, odnosno evropskom bezbednosnom štitu koji postoji već sedam decenija. Evropljani još uvek nisu sasvim sigurni kojim se pravcem kreće Amerika pod administracijom predsednika Trampa, niti kakvu će ulogu SAD imati na svetskoj sceni.”

Bliskoistočna turneja predsednika Trampa pozdravljena je od strane Evrope kao znak da SAD nameravaju da nastave svoju lidersku ulogu u svetu, dodaje Nordenman, ali Evropljani neće prihvatiti da se NATO uključi u borbu protiv Islamske države, smatra analitičar Nordenman:

“Mnoge evropske zemlje borbu protiv terorizma ne posmatraju kroz prizmu vojnih akcija, već kao pitanje obaveštajnog rada i policije. Oni NATO vide kao isključivo vojnu organizaciju i stoga nisu spremne da se upuste u anti-terorističke operacije. Pri tom NATO broji 29 članica koje donose odluku konsenzusom, a takav proces nije nikada brz.”

Ukoliko predsednik Tramp ne bude pružio uveravanja da Amerika nema nameru da odustane od NATO-a, moglo da dođe do krupnijih poremaćaja., ističe Nordenman:

"Takav stav Vašingtona bi pre svega išao na ruku Moskvi, koja želi da poremeti evrospki bezbednosni poredak. Odsustvo američkog vođstva bi pružilo ruskom predsedniku Putinu prostor da nastavi konfrontaciju sa NATO-om. Verovatno bi došlo do veće unutrašnje evropske koordinacije i možda čak do “razvoda” od SAD. To bi sigurno izazvalo ogromnu turbulenciju i nestabilnost Zapada,”

Što se tiče budućnosti saradnje transatlantskih partnera, Nordenman smatra da odnosi još nisu dovoljno učvršeni. Dok evropski lideri dobro znaju da je savez sa SAD od bitnog značaja za Evropu, nepopularnost Donalda Trampa u evropskoj javnosti je za sada stvarna smetnja u održavanju bliskih veza Vašingtona i evropskih prestonica.