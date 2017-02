Abe: Severnokorejsko lansiranje rakete "apsolutno neprihvatljivo"

Japanski premijer Šino Abe rekao je da je severnokorejsko lansiranje neidentifikovane balističke rakete u Japanskom moru "apsolutno neprihvaltjivo".

Abe je kasno u nedelju razgovrao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom na hitno sazvanoj konferenciji u ukrašenoj sobi Trampove Mar-a-Lango nekretnine na Floridi, gde je Abe boravio u gostima kod Trampa ovog vikenda.

"Severna Koreja mora u potpunosti da se povinuje relevantnim rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija", rekao je japanski lider. "Tokom sastanaka koji sam imao sa predsednikom Trampom, on me je uverio da će Sjedinjene Države uvek biti uz Japan 100 odsto i, kako bi demonstrirao svoju rešenost baš kao i predanost, on je ovde sa mnom na zajedničkoj konferenciji za novinare".

Tramp je u svojim kratkim komentarima rekao: "Samo želim da svi razumeju i prime k znanju da Sjedinjene Države stoje iza Japana, svog velikog saveznika, 100 odsto". Severnokorejski raketni test široko je tumačen kao izazov Trampovoj administraciji.

Severna Koreja lansirala je raketu u Japansko more rano u subotu.

Sekretarijat za odbranu Sjedinjenih Država saopštio je kasno u nedelju: "Lansiranje balističke rakete srednjeg dometa dogodilo se u blizini severozapadnog grada Kusonga", napominjući da je praćena do Japanskog mora i da "ni u jednom trenutku nije predstavljala pretnju po Severnu Ameriku".

Pjongjang nije izdao nikakvo saopštenje povodom lansiranja, ali eksperti kažu da je raketa modela koji je kadar da dosegne ciljeve u Japanu, ali ne i u SAD.

Severna Koreja izvela je dve nedozvoljene nuklearne nuklearne probe prošle godine i lansirala preko 20 raketa u sklopu nastavka svojih napora da proširi svoje nuklearne i raketne programe. Lider Severne koreje, Kin Džong Un, objavio je tokom novogodišnjeg govora da je njegova zemlja "stigla do poslednje faze" u programu izgradnje interkontinentalne balističke rakete (ICBM), ali su zapadni eksperti skeptični prema tim njegovim najavama.

U to vreme, Tramp je odgovorio na severnokorejski ICBM test jednom od svojih poruka na Tviteru: "To se neće dogoditi".

Heri Kazianis, direktor Odbrambenih studija pri Centru za nacionalni interes u Vašingtonu rekao je da Severna Koreja želi da provocira Trampa sa nedeljnim lansiranje, ali da nije želela da rizikuje sa testiranjem ICBM, koje bi moglo da bude neuspešno.

"Mislim da bi Severna Koreja moga da bude malo uplašena da ukoliko ICBM test propadne, to ne bi izgledalo baš dobro", rekao je.

Tramp brifovan o lansiranju, prati situaciju

Kada je poželeo dobrodošlicu Abeu u Vašingtonu u petak, Tramp je naglasio da su Sjedinjene Države predane bezbednosti svojih ključnih saveznika u Aziji.

"Radićemo zajedno na promociji našeg zajedničkog interesa", rekao je predsednik u Beloj kući, uključujući "odbranu od severnokorejske raketne i nuklearne pretnje".

Tokom predsedničkih izbora 2016, Tramp je izazvao zabrinutost po pitanju vojnih ulaganja u inistranstvu, ali nakon što je preuzeo dužnost, predsednik Tramp i njegov sekretar za odbranu Džim Matis naglašavali su američku predanost podršci saveznicima SAD u Aziji, a protiv rasta severnokorejske nuklearne pretnje. Matisovo prvo putovanje u inostranstvo bilo je u Aziju.

Sjedinjene Države učestalo su poručivale da nikada neće prihvatiti Severnu Koreju kao naciju naoružanu nuklearnim oružjem.

Ista pozicija za lansiranje korišćena pre četiri meseca

Južnokorejski vojni zvaničnici rekli su da je raketa lansirana u nedelju u 7.55 sati po lokalnom vremenu (subota 23.55 po centralnoevropskom vremenu) sa lansirne rampe u vojnoj bazi u Bangjeonu, istog mesta sa kog je Severna Koreja lansirala moćnu Musudan raketu dva puta prošlog oktobra. Za rakete poput te procenjuje se da imaju efektivan radijus od oko 3.000 kilometara.

Zvaničnici kažu da je raketa prešla Korejsko poluostrvo, od lansirne rampe u zapadnom delu Severne Koreje i da je upućena ka istoku, do Japanskog mora, nakon puta od oko 500 kilometara.

Glavni sekretar japanske vlade, Jošide Suga, osudio je severnokorejsko lansiranje rakete kao "akt provokacije Japana i regiona", primetivši da je to remećene namerno tempirano za trenutak premijerovog sastanka sa Trampom.

Južna Koreja sazvala je sastanak o naciolnalnoj bezbednosti za nedelju kao odgovor na lansiranje rakete. Vršilac dužnosti predsednika i premijer Hvang Kjo-an rekao je da će Seul raditi sa međunarodnom zajednicom na "kažnjavanju Severa (zbog lansiranja rakete)".

"Severnokorejske ponovljene provokacije pokazuju iracionalnu prirodu Kim Džong Unovog režima, manijakalno opsednutog nuklearnim i raketnim razvojem", rekao je ministar spoljnih poslova Juga u svojoj izjavi.

Posmatrači Severne Koreje izvestili su kasno u januaru da je vojska te zemlje postavila rakete na dva mobilna lansera, što je predstavljalo znak da bi probno lansiranje moglo da se dogodi u svakom trenutku. Oni su u to vreme primetili, međutim, da izgleda da raketa nije više od 15 metara duga, što bi trealo da isključi mogućnost da je u pitanju raketa dugog dometa.

Analitičari su podeljeni po pitanju toga koliko je Pjongjang blizu pune realizacije svojih vojnih ambicija, posebno pošto nikada nije uspešno testirao ICBM. Međutim, mnogi eksperti se slažu da je Sever napravio značajan napredak otkako je Kim preuzeo apsolutnu vlast u zemlji nakon smrti svoga oca, Kim Džonga II, u decembru 2011.

Razgovori propali 2009.

Tokom više decenija, Vašington i velika većina svetskih vlada zahtevali su da se Severna Koreja denuklearizuje Korejsko poluostrvo. Ipak, zapadni lideri tek treba da osmisle plan koji bi mogao da ili primora Severnu Koreju na saradnju, ili stvori podsticaje sa tim ciljem.

Razgovori između Pjongjanga i šest nacija, koje je organizovala Kina, obustavljeni su 2009, nakon što se komunistički Sever povukao iz pregovora. Severna Koreja sprovela je svoju prvu podzemnu nuklearnu eksploziju tri godine pre propasti pregovora.

Vašington je u tu vreme rekao da razgovori sa šest zemalja neće biti nastavljeni dok se Kimov režim u Pjongjangu ne opredeli ponovo za zaustavljanje svih nuklearnih proba i ukidanje razvoja nuklearnog programa. Ta politika je nastavljena tokom administracije bivšeg predsednika Baraka Obame, a Trampova vlada je reafirmisala.

Pjongjang je do sada odbijao zapadne zahteve i nastavlja da se opire naporima svetskih lidera da ga dovedu u sklad sa zahtevima rezolucija Ujedinjenih nacija.